Skoda fährt die Tour de France Femmes mit

Skoda Auto unterstützt die Tour de France Femmes avec Zwift zum dritten Mal in Folge als offizieller Hauptsponsor. Vom 12. bis 18. August nehmen 154 Fahrerinnen in 22 Teams die 950 Kilometer lange Rundfahrt in Angriff. Die acht Etappen, von denen zwei am zweiten Renntag stattfinden, führen das Peloton durch die Niederlande, Belgien und Frankreich.

Der Autohersteller stellt den Veranstaltern 70 Begleitfahrzeuge mit Elektro- und Plug-in-Hybridantrieb zur Verfügung. Renndirektorin Marion Rousse überwacht das Geschehen im Peloton in einem Enyaq, der als „Red Car“ die rollende Kommandozentrale der Tour darstellt.



Wie in den Vorjahren sponsert der Fahrzeughersteller auch das Grüne Trikot für die Gewinnerin der Punktewertung. Sie erhält auch die von der Designabteilung gestaltete Trophäe aus Kristallglas.



Radsportfans erhalten auf den Social Media-Kanälen der internationalen Website WeLoveCycling aktuelle News von der Rundfahrt und interessante Hintergrundberichte, die die polnische Profifahrerin Katarzyna „Kasia“ Niewiadoma dort teilt. (aum)