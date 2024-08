Vinfast: Europa-Start des VF 6 noch in diesem Jahr

Vinfast plant, noch in diesem Jahr sein zweites Modell, den VF 6, in Europa auf den Markt zu bringen. Der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen ergänzt mit dem SUV aus dem B-Segment den größeren VF 8. Angeboten werden die Fahrzeuge in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.

Das Design des VF 6 kommt von Torino in Italien. Die Modelle „Launch Edition“ und „Plus“ werden von einem 150 kW (204 PS) starken Elektromotor mit 310 Newtonmetern Drehmoment angetrieben. Alternativ gibt es eine „Eco“-Variante mit 130 kW (177 PS). Die Normreichweiten bewegen sich zwischen knapp 380 Kilometern und 410 Kilometern. Ausgestattet ist der VF 6 unter anderem mit einem 12,9-Zoll-Full-HD-Infotainmentsystem, einem Head-up-Display, WLAN-Verbindung und diversen Assistenzsystemen.



Darüber hinaus hat das vietnamesische Unternehmen durch wichtige Kooperationen die Etablierung eines überregionalen Aftersales- und Kundenservice-Netzwerks beschleunigt. Eine Partnerschaft mit Mobivia gewährt Vinfast-Kunden in Frankreich und Deutschland Zugang zu Aftersales-Dienstleistungen von 1200 Servicewerkstätten. Zudem kündigt Vinfast eine Partnerschaft mit Bosch an, die Zugang zu einem Netzwerk von 700.000 Ladepunkten in 30 europäischen Ländern gewährt. (aum)