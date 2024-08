Mahle stellt neue Produkte für Werkstätten vor

Mahle wird seinen Geschäftsbereich Aftermarket auf der Automechanika in Frankfurt (10.–14.9.) als globalen Full-Service-Anbieter für freie Werkstätten präsentieren und ist dabei an gleich drei Standorten vertreten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Elektrifizierung und dem Thermomanagement. Die Ersatzteil- und Servicesparte des weltweit aktiven Automobilzulieferers wird ihre Produktlinie für die Batteriepflege und -diagnose, ein neues Klimaservicegerät mit klimaneutralem Kühlmittel und das neue Diagnosegerät Tech Pro 2 ausstellen. Dazu kommen einige Produkte aus dem Erstausrüstungsgeschäft.

Mit der Serie Battery Pro und ihren fünf Produktgruppen E-Safety, E-Scan, E-Health, E-Care und E-Charge ist das Unternehmen für die wachsende Bedeutung der Elektromobilität bereits breit aufgestellt. Neben der Batteriediagnoselösung E-Health Charge für Angaben über den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit der Hochvoltbatterie, zeigt Mahle erstmals auch das neue Produkt E-Care Fluid. Um die hochempfindlichen Hochvoltbatterien von E-Fahrzeugen vor externen Temperaturschwankungen zu schützen, sind diese mit einem Kühlkreislauf ausgestattet, der entsprechend gewartet werden muss. Mit E-Care Fluid können Werkstätten den Batteriekühlkreislauf automatisch leeren und neu befüllen sowie mögliche Leckagen identifizieren.



Aus dem Bereich Werkstattausrüstung kommt das ebenfalls neue CO2-Klimaservicegerät. Es verwendet das zu 100 Prozent natürliche, klimaneutrale und umweltfreundliche Kältemittel R744. Das Unternehmen hat hierfür einen speziellen Kältekreislauf entwickelt, da sich die thermodynamischen Eigenschaften von R744 grundlegend von denen der bislang eingesetzten, chemischen Alternativen unterscheiden.



Mahle Aftermarket unterstützt Werkstätten von der Fahrzeugidentifikation über Diagnose bis hin zu Ersatzteilebeschaffung und Reparaturleistung. Auf der Automechanika ist die neueste Generation der Diagnosegeräte zu sehen. Das Tech Pro 2 verfügt über eine verbesserte Benutzeroberfläche mit Icons sowie Video-Tutorials und ermöglicht eine einfachere Handhabung. Aufgrund der automatischen Fahrzeugerkennung ist das System sofort einsatzbereit. Neben dem Diagnosebericht liefert Smart Scan zusätzliche Daten, z.B. Rückrufinformationen und technische Datenblätter sowie Reparaturhinweise des Herstellers.



Dank des integrierten Mahle Cyber Security Pass können Mechaniker mit einem Klick auf autorisierte Diagnosen zugreifen. Pünktlich zur Messe wurden weitere Vereinbarungen mit namhaften Herstellern getroffen, um Zugang zu deren Fahrzeugdaten zu bekommen. Die neue Diagnoseschnittstelle (Vehicle Communication Interface, VCI) Tech Pro 2 Smart ist der kleinste Stecker auf dem Markt, der die Diagnose über das Internet (Diagnostic over Internet Protocol, DoIP) ermöglicht. Zudem kann auf die Ferndiagnose von Mahle zugegriffen werden. Mit der E-Scan-Funktion können auch Elektro- und Hybridfahrzeuge ausgelesen werden.



Neben seinem Portfolio an Filtern und Motorenteilen stellt der Konzern aus Stuttgart auch die wichtigsten Neuerungen aus der Erstausrüstung vor. Dazu gehören der Technologiebaukasten für E-Motoren, der die Vorteile der SCT- (Superior Continuous Torque) und MCT-(Magnet-free Contactless Transmitter) E-Motoren kombiniert, und das Thermomanagement-Modul, das maßgeblich dazu beiträgt, die Reichweite und Ladegeschwindigkeit von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Die Powercell-Unit für Wasserstoffmotoren reduziert den Ölverbrauch und den so genannten Blow-by, also die geringfügige Leckage von Wasserstoff ins Kurbelgehäuse, auf ein Minimum und garantiert damit einen robusten und störungsfreien Betrieb. (aum)