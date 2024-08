Neue Handschuhe bei Louis

Noch läuft die Motorradsaison auf Hochtouren: Louis erweitert sein Handschuhangebot um zwei neue, preisgünstige Modelle. Der Fastway H-2204 bietet sich für wärmere Tage an. Er ist aus einem Textilmix und Ziegenleder gefertigt. Stretcheinsätze an den Fingern und Daumen sorgen für den Tragekomfort, die Mesh-Textiloberfläche lässt frischen Fahrtwind durch. Für zusätzlichen Schutz sorgen Lederdopplungen an den Handballen und das Reflexmaterial. Das leitfähige Material am Zeigefinger soll die Smartphonebedienung erleichtern.

Der Fastway Touring Uni 201 ist als Allrounder konzipiert, wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv. Er besteht an der Unterhand aus strapazierfähigem Ziegenleder und an der Oberhand aus Textilgewebe mit Ziegenlederbesatz. Für Schutz sorgen lederüberzogene Schaumstoff-Knöchelprotektoren und Handballenverstärkungen durch Materialdopplung.



Den Fastway H-2204 gibt es in Herren- und in Damenausführung zum Preis von 49,99 Euro. Der Touring Uni 201 kostet zehn Euro mehr und ist in drei Farbvarianten erhältlich. (aum)