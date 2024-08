VW ID 3 GTX mit Extra-Power

VW bringt eine noch sportlichere Variante seines kompakten Elektro-Stromers auf den Markt. Mit dem ID 3 GTX Performance steigt die Leistung des bisherigen Topmodells noch einmal um 30 auf 240 kW (326 PS). Beide GTX-Versionen werden über die Hinterachse angetrieben und entwickeln eine Drehmoment von 545 Nm – mehr als die stärksten V6-Turbomotoren von VW.

„Das elektrische Pendant zu unserer sportlichen Kompaktwagen-Ikone Golf GTI Clubsport“, so VW-Entwicklungsvorstand Kai Grünitz, sprintet in 5,7 Sekunden auf Tempo 100 und wird – ein Novum in der ID-Familie – erst bei 200 km/h abgeregelt. Die Energie kommt von einer 79-kWh-Lithium-Ionen-Batterie (netto), die an DC-Schnellladesäulen bis zu 185 kW Energie aufnehmen und voll aufgeladen nach WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 600 Kilometer ermöglichen soll.



Der ID 3 GTX Performance ist ab sofort zu Preisen ab 52.295 Euro bestellbar, das sind 2500 Euro Aufpreis zum GTX – abzüglich der 3570 Euro Umweltprämie, die VW derzeit auf alle seine ID-Modelle gewährt. (aum)