Der Dacia Sandero ist Europas Bestseller

Der Dacia Sandero ist laut Hersteller im ersten Halbjahr das meistverkaufte Auto überhaupt in Europa gewesen. Bei Privatkunden hält er diese Position bereits seit 2017. Der weltweite Absatz des Kleinwagens stieg um 19 Prozent auf 164.789 Fahrzeuge. In Deutschland nahmen die Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33 Prozent auf 16.650 zu. Das bedeutet Platz 13 unter allen angebotenen Neuwagen überhaupt. (aum)