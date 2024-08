Markus Burgmer übernimmt die Pressearbeit bei Toyota

Markus Burgmer wird ab dem 1. Oktober 2024 die Funktion des General Manager Public Relations und Presse bei Toyota in Deutschland übernehmen. Vorgänger Thomas Schalberger verabschiedet sich nach zehn Jahren in den Ruhestand.

Markus Burgmer ist ausgewiesener Produktfachmann mit langjähriger Erfahrung im Bereich Marketing und bereits in verschiedenen Funktionen für das Unterehmen tätig gewesen. Zuletzt leitete er das Produktmanagement von Toyota, zuvor hatte er die Verantwortung für das Marketing von Lexus in Deutschland. In seiner neuen Funktion ist Burgmer auch für die Toyota Collection sowie für die Toyota Stiftung zuständig. (aum)