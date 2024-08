Ja, so oder zumindest so ähnlich stellt man sich den einen amerikanischen High-Reisedampfer vor. Harley-Davidson reiht die mächtige Road Glide dann auch in die Familie seiner „Grand American Touring“-Motorräder ein. Dass der Modellname durchaus doppelt verstanden werden kann, ist die große Überraschung des immerhin 380 Kilogramm schweren Baggers. Er fühlt sich nicht nur auf dem Highway wohl. (aum)