Ein Stromer für die Familie

Trotz der SUV-Flut gehören Kombis noch immer zu den beliebtesten Modellen auf dem Markt. Bei Opel übernimmt der Astra Sports Tourer die Rolle des kompakten Familientransporters. Neben den klassischen Verbrennerantrieben rollt er auch als E-Mobil zu den Kunden. Der Elektromotor leistet 115 kW (156 PS), die Energieversorgung übernimmt eine 54 kWh starke Batterie, was sich nach der Messmethode WLTP in eine Reichweite von 413 Kilometern übersetzt. Mit diesem Antrieb nimmt der kompakte Opel eine Sonderrolle ein, denn kaum ein Hersteller bietet in diesem Segment einen Kombi mit Elektroantrieb an.

Nach dem Start legt der batteriebetriebene Astra Sports Tourer wie alle Elektromodelle durchaus dynamisch los und erreicht nach 9,3 Sekunden Tempo 100 km/h. Bei Tempo 170 ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht – vorausgesetzt der Mensch hinter dem Lenkrad hat die Einstellung „Sport“ gewählt, denn nur dann steht die volle Leistung bereit, was sich allerdings nicht positiv auf die Reichweite auswirkt. Ohnehin sind die versprochenen 413 Kilometer im Alltag nicht ganz erreichbar, sodass die Ladestation in der Praxis bereits nach 350 bis 380 Kilometer angesteuert wird.



Neben der Einstellung „Sport“ stehen noch „Eco“ mit einer auf 79 kW (108 PS) reduzierten Leistung und „Normal“ mit 100 kW (136 PS) bereit. Ein kräftiger Tritt auf das Beschleunigungspedal bringt aber auch hier volle Leistung an die Vorderräder. Für Sparfüchse empfiehlt sich außerdem die sehr effiziente Rekuperation. So lassen sich einige Kilometer zusätzlich an Bord holen. (aum)