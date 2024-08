Vorschau: Ehrgeizige Ziele, ein Auto gegen den Trend und ein Eintopf

Lucid kommt mit großen Pläne auf den deutschen und europäischen Markt. Die Marke versteht sich als Premiumanbieter und will im nächsten Jahrzehnt eine Million Elektroautos produzieren. Europa-Chef Alexander Lutz beschreibt in unserem Interview, mit welchen Modellen sein Unternehmen die ehrgeizigen Ziele umsetzen will.

Der Kia Picanto stemmt sich tapfer gegen den Trend. Als einer der wenigen verbliebenen Kleinstwagen auf dem Markt hält die 2017 eingeführte dritte Generation die individuelle Mobilität für Einsteiger, Pflege-, Sozial- und Lieferdienste sowie als Familien-Einkaufswagen erschwinglich. Ein zweites Facelift passt das Design der neuen EV-Optik an und bringt Komfort- und Sicherheitsausstattung auf den aktuellen Stand. In eine neue Dimension ist auch Royal Enfield vorgestoßen. Die Himalayan 450 löst die bisherige 411 ab und trägt den ersten wassergekühlten Motor der einst britischen Marke. Die Performance der 40-PS-Enduro überzeugt in unserem Praxistest und lässt das Herz aller Ein-Zylinder-Fans höher schlagen.



Wenn sonst nichts mehr geht, hilft nur noch Allradantrieb. Diese Formel nutzt nun auch Bürstner für die wichtigste Modellneuheit für die kommende Saison. Der Lineo C-4x4 Black Forest auf Basis des Ford Transit gibt über seine Herkunft Auskunft: Das Unternehmen in Kehl hat einen guten Blick auf den benachbarten Schwarzwald. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Elektrifizierung bei Opel.



Das Kraftfahrt-Bundesamt dürfte am Montag die Zulassungszahlen für den Juli bekanntgeben. Man darf gespannt sein, wie sich der Markt vor allem im Hinblick auf Elektroautos entwickelt hat.



Darüber hinaus halten wir Sie über weitere Neuigkeiten aus dem weiten Feld der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)