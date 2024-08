Mazda im Urlaub (er)fahren

Insbesondere an Urlauber richtet sich die „Mazda Experience“, mit der die Marke an zwei Orten im Norden Station macht. Bis zum 15. September stellt der japanische Autohersteller dabei seine Modelle und Technologien vor. Bis 14. August ist Mazda auf dem Marktplatz in Göhren-Lebbin im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte vor Ort. Spontane Probefahrten sind am Schlosshotel Flesensee möglich. Vom 16. August bis 15. September finden Urlauber und Einheimische die aus einem mobilen Präsentationssetup und einem modularen Möbelkonzept bestehende Ausstellung dann gegenüber des alten Leuchtturms in Travemünde (Am Leuchtenfeld 6, Lübeck).

Neben einem Überblick über die Modellpalette erhalten Besucher jeden Tag zwischen 10 und 19 Uhr unter anderem Informationen rund um das Thema „Crafted in Japan“ mit einem Fokus auf den Themen Design und Material. So werden Ausstellungsstücke zu Lacken, Stoffen und Polstern gezeigt und anhand dieser die Verbindung zu den japanischen Wurzeln der Marke aufgezeigt. Am Online-Konfigurator können sich Interessenten zudem ihr Wunschfahrzeug vor Ort individuell zusammenstellen und dazu von den Mazda-Experten beraten lassen. Ein weiteres Highlight setzt der neue CX-80. Das künftige Topmodell wird während der Mazda Experience noch vor der offiziellen Markteinführung im Herbst ausgestellt.



Zu spontanen Probefahrten stehen neben dem Kult-Roadster MX-5 und dem kompakten Crossover CX-30 auch der neue CX-60 bereit, der sowohl als Plug-in-Hybrid als auch als Sechs-Zylinder-Diesel bereitsteht. (aum)