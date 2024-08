Eon startet Wallbox-Offensive

Eon hat mit einer groß angelegten Wallbox-Offensive begonnen und bietet Ladelösungen für zu Hause momentan zu besonderen Konditionen an. „Das Laden daheim ist besonders komfortabel, günstig und in Kombination mit Solaranlage oder Ökostromtarif ausgesprochen nachhaltig. Genau das wollen wir mit einem umfassenden Portfolio rund um die intelligente Wallbox zu einem Top-Preis, Installation und Stromtarifen sowie Solaranlage ermöglichen, ergänzt durch eine Lösung für das Laden unterwegs”, sagt Jens Michael Peters, in der Geschäftsführung von Eon verantwortlich für Energielösungen und Elektromobilität.

Im Rahmen der Aktion werden verschiedene Wallbox-Modelle mit und ohne integrierte Ladekabel vergünstigt angeboten. Beispielsweise können Bestandskunden als Dankeschön für ihre Treue die „vBox smart“ bereits ab 199 Euro bestellen (Preis für Neukunden ab 229 Euro).



Eine Umfrage des Energieversorgers hat gezeigt, dass 77 Prozent der Fahrer eines Elektroautos Wert auf eine eigene Lademöglichkeit auf ihrem Grundstück legen. Die angebotenen Wallboxen können über LAN oder WLAN vernetzt werden, ermöglichen die Steuerung per App, eine Freischaltung per RFID-Karte und weitere smarte Funktionen. Die Installation und einen vorgelagerten Vor-Ort-Check sowie Ökoladestromtarife für E-Autos bietet Eon gesondert an. (aum)