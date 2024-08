50.000 Bestellungen in zwei Monaten

Peugeot schwimmt mit dem 3008 offenbar auf einer Erfolgswelle. Nur zwei Monate nach Markteinführung wurden europaweit bereits 50.000 Bestellungen aufgegeben. Ein Viertel davon entfällt auf den E-3008 sowie ein Großteil auf die Topversion GT. Das kompakte Fastback-SUV ist in Deutschland bisher in zwei Antriebsvarianten erhältlich: Als vollelektrische Variante mit einem 157 kW (210 PS) starken Motor und als Mildhybrid 136 e-DCS6. In Kürze wird der Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 dazustoßen.

Die WLTP-Reichweite des vollektrischen E-3008 wird mit der demnächst erscheinenden Variante mit Dual-Elektromotor (Allradantrieb) und 240 kW (230 PS) sowie der Long-Range-Version mit 170 kW (230 PS) auf rekordverdächtige bis zu 680 Kilometer steigen.