Opel Movano mit neuer Automatik

Opel bietet jetzt den aufgefrischten Movano an. Der Transporter ermöglicht nun assistiertes Fahren auf Level 2 und bekommt eine völlig neuentwickelte Acht-Gang-Automatik. Sie ist für den 2,2-Liter-Turbodiesel mit 140 PS (103 kW) und 180 PS (132 kW) erhältlich und senkt den Kraftstoffverbrauch auf bis zu 8,2 Liter auf 100 Kilometer. Dank hydraulischer Steuerung werden zudem die Schaltzeiten verkürzt, was sich auch beim Fahrkomfort bemerkbar macht. Hinzu kommen aredynamische Verbesserungen an der Karosserie des Movano.

Der 3,5-Tonner ist auch mit zwei alternativen Antrieben zu bekommen. Als Elektrotransporter leistet er 200 kW (272 PS). Die neue Batterie mit einer Kapazität von 110 Kilowattstunden ermöglicht dabei Normreichweiten von bis zu 420 Kilometern. Der Movano Electric kann mit bis zu 150 kW laden. Zudem gibt es den Movano Hydrogen mit Brennstoffzelle, Elektromotor und Wasserstoff im Tank für rund 500 Kilometer Reichweite. (aum)