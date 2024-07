Alpine nimmt Bestellungen entgegen

Zu Preisen ab 38.700 Euro kann bei Alpine jetzt der A290 GT bestellt werden. Die Sportausführung des neuen Renault 5 wiegt nicht einmal 1,5 Tonnen und beschleunigt in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Elektromotor mobilisiert je nach Ausführung 130 kW (177 PS) oder 160 kW (218 PS) und beschleunigt den vier Meter langen Fünftürer mit seinen 326 Litern Kofferraumvolumen in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 170 km/h abgeregelt. Zur Markteinführung gibt es außerdem den A290 GTS „Première Édition“. Die Sonderausführung mit exklusiver Lackierung, Extras und einer Plakette in der Mittelkonsole ist auf 1955 Fahrzeuge limitiert und kostet 46.200 Euro. (aum)