Licht-Test: Sicher durch die dunkle Jahreszeit

Jedes Jahr im Oktober bieten bundesweit Kfz-Werkstätten den kostenlosen Licht-Test an. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und die Deutsche Verkehrswacht (DVW) haben heute zusammen mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing als Schirmherr die diesjährige hellblaue Plakette vorgestellt. Die bekommt jeder Autofahrer nach der kostenfreien Überprüfung und kann sie an seine Windschutzscheibe kleben. Damit signalisiert er der Polizei bei Verkehrskontrollen, dass die Beleuchtung an seinem Fahrzeug geprüft wurde.

Unter dem Motto „Sicher durch die Dunkelheit!“ soll mit der Aktion vor allem in der dunklen Jahreszeit für mehr Sicherheit auf den Straßen gesorgt werden. Im vergangenen Jahr hatte bei der Überprüfung immerhin jeder vierte Pkw und sogar jedes dritte Nutzfahrzeug Mängel am Licht. (aum)