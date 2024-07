Nissan begleitet die Icon League

Nissan wird Partner der neu gegründeten Icon League. Die Fußball-Kleinfeldliga wurde von Toni Kroos, dem erfolgreichsten deutschen Fußballer, und Elias „Eli“ Nerlich initiiert, der auch als „EliasN97“ auf Youtube und Twitch bekannt ist, wo ihm insgesamt über 3,3 Millionen Abonnenten folgen. Erster Spieltag ist der 1. September 2024 in der Kölner Lanxess Arena. Bei der Zusammenstellung der Teams in Berlin stellte Nissan als Mobilitätspartner den Shuttleservice für die Gäste.



Die „Teamheads“ – darunter sind neben bekannten Youtubern und Musikern auch Fußballgrößen wie Antonio Rüdiger, Claudio Pizarro, Simon Terodde, Franck Ribéry und David Alaba – wählten in Berlin ihre Spieler für die 14 Mannschaften der Icon League aus. Gespielt wird zweimal 15 Minuten im 5-gegen-5-Format auf Kleinfeld mit Bande.



Die gesamte Hauptrunde wird bis Ende des Jahres im Düsseldorfer Castello ausgetragen, ehe am 15. Dezember 2024 das Finale der acht besten Mannschaften im Münchener SAP Garden angestoßen wird. Alle Begegnungen werden live auf der Plattform Twitch gestreamt, wozu bis zu 200.000 Zuschauer erwartet werden. (aum)