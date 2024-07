Eine Tankkarte bietet viele Vorteile

Eine Tankkarte bietet Unternehmen nicht nur einen besseren monatlichen Überblick über die Kosten ihres Fuhrparks, sondern spart auch bares Geld. Neben einem Preisnachlass bieten die Karten noch weitere Vorzüge.

Wer mit einer Flottenkarte tankt, erhält einen Rabatt auf jeden Liter Kraftstoff. Automatisch werden mehrere Cent vom regulären Preis abgezogen. Für den höchsten Rabatt sollten Firmen stets bei dem Anbieter tanken, der die Flottenkarte ausgestellt hat. Die Beträge werden direkt von einem vorab festgelegten Geschäftskonto eingezogen. Das Einreichen von Belegen und eine manuelle Verarbeitung kann somit entfallen. Buchhaltung und Fahrer werden dadurch entlastet. Statt Einzelrechnungen kann auch eine monatliche Abrechnung mit den Anbietern vereinbart werden. Die entstandenen Kosten sind in beiden Fällen relativ schnell ersichtlich und vereinfachen die betriebliche Kalkulation. Die schnelle Erfassung von Tankbelegen hilft außerdem bei der Analyse. So können aufgrund der Auswertung der Standorte, der Kilometerleistung oder des Kraftstoffverbrauchs die Prozesse optimiert werden.



Ähnlich wie bei der Kreditkarte ist die Handhabung äußerst sicher. Auch eine Tankkarte ist mit einer PIN vor unbefugtem Gebrauch geschützt. Sie kann an nahezu jeder Tankstelle im Inland eingesetzt werden und wird auch vielfach im Ausland akzeptiert. In Verbindung mit einer App werden weitere Hilfestellungen geboten, etwa die Suche nach der günstigsten Tankstelle in der Nähe. (aum)