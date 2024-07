Fiat steigert sich um 2,2 Prozent

Fiat hat im ersten Halbjahr weltweit über 660.200 Autos verkauft. Die Marke steigerte damit ihren Absatz gegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres um 2,2 Prozent und bleibt der größte Hersteller im Stellantis-Konzern. Der italienische Marktführer lieferte in Europa knapp 96.000 Fahrzeuge aus (plus 2,0 Prozent). Überdurchschnittlich legte Fiat in den Niederlanden (+5,5 %), Frankreich (+7,6 %) und Portugal (+15,1 %) zu.

In Nordamerika steigerte das Unternehmen seine Verkaufszahlen in den ersten sechs Monaten um 24 Prozent, in der Region Naher Osten und Afrika um 7,6 Prozent. In Südamerika festigte Fiat mit 2,4 Prozent Wachstum seine Position als Marktführer (14 % Anteil).



Die Nutzfahrzeugsparte Fiat Professional verzeichnete eine Absatzsteigerung von 15 Prozent. (aum)