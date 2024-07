Ari hat’s auch ein paar Nummern größer

Ari Motors, bislang eher bekannt für kleinere elektrische Nutzfahrzeuglösungen, stößt mit seinem neuesten Modell in die 3,5-Tonnen-Klasse vor. Auch eine Version mit 4,25 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht wird es geben. Der Ari 1710 Kastenwagen bietet bis zu 12 Kubikmeter Ladevolumen und eine Nutzlast von bis zu 1,5 Tonnen.

Der große Elektrotransporter hat eine Spitzenleistung von 115 kW (156 PS), liefert 350 Newtonmeter Drehmoment und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die beiden Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus stammen vom Hersteller CATL und sind mit Kapazitäten von 77 kWh und 101 kWh erhältlich. Daraus ergeben sich Normreichweiten von bis zu 279 Kilometern bzw. 415 Kilometern. Dank Schnellladefunktion kann die Batterie in etwa 45 Minuten zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. An herkömmlichen Wallboxen dauert eine vollständige Aufladung etwa acht Stunden.



Der Ari 1710 ist unter anderem mit Tempomat, Fahrer- und Beifahrerairbag, digitalen Displays mit Touchscreen-Radio und Rückfahrkamera ausgestattet. Optional kann der Transporter mit einer Vehicle-to-Load-Funktion mit 230-Volt-Steckdose und einer Leistung von 3,3 kW ausgerüstet werden. Der Innenraum kann mit verschiedenen Bodenbelägen ausgestattet werden. Erhältlich ist außerdem ein Laderaum-Ausbau inklusive Einstiegsgriffe, LED-Lichtband, Holz-Innenverkleidung und Verzurrschienen. Eine Anhängerkupplung mit 1,5 Tonnen Zuglast wird in Kürze ebenfalls verfügbar sein.



Ari gibt auf das Fahrzeug eine Garantie von vier Jahren bzw. 60.000 Kilometern und acht Jahre bzw. 400.000 Kilometer auf die Batterien. (aum)