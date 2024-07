Tausende Besucher feiern Harley-Davidson

Tausende Besucher hat es am vergangenen Wochenende zu den Harley Days Dresden gezogen. Mitten im Herzen der sächsischen Landeshauptstadt war eine Zeltstadt mit Flaniermeile aufgebaut worden, wo sich auf dem Milwaukee Circle zahlreiche Händler präsentierten. Unterhaltung boten neben dem traditionellen Dresdner Armwrestling jede Menge Live-Acts. Bei der Custombike-Show stellten sich 45 Motorräder in neun Kategorien der Jury. Neu und exklusiv in diesem Jahr vertreten war eine den Softail-Modellen mit Evolution-Motor vorbehaltene Sparte, die vor 40 Jahren ihre Premiere feierten.

Natürlich konnten die aktuellen Modelle der Kultmarke aus Milwaukee ausgiebig Probe gefahren werden, es gab Offroad-Tips für Fahrer der Pan America, Vorführungen mit einem Stuntprofi und geführte Ausfahrten in die Sächsische Schweiz, die Oberlausitz und nach Böhmen. Den Abschluss bildete eine Parade mit rund 850 Motorradfahrern. (aum)