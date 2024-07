WDW 2024: Über 94.000 Fans feiern ihre Marke

Mit der Rekordbeteiligung von über 94.000 Besuchern aus 86 Nationen ging am Wochenende die Word Ducati Week an der Rennstrecke von Misano zu Ende. Gefeiert wurde auch die Weltpremiere der neuen Panigale V4. Meet-and-Greets und Autogrammstunden mit den Werksfahrern, Fahrkurse und Testfahrten auf der Straße, Hot-Laps und Probefahrten im Lamborghini, Gesprächsrunden und Stuntmen-Shows sowie jede Menge Aktivitäten auf der Rennstrecke sorgten für ein buntes Programm. Gefeiert wurden auch 30 Jahre Ducati 916, deren Besitzer die Protagonisten einer spannenden Parade waren, die von Troy Bayliss und Carl Fogarty angeführt wurde. Einen Blick in die Zukunft warfen die Prototypen der Desmo 450 MX, mit der die Marke künftig im Motocross-Sport mitmischen wird.

Die neue Panigale V4 S trat beim Race of Champions an, bei dem 15 Motorräder in speziellen Lackierungen auf die Strecke gingen, die originalgetreu den Motorrädern nachempfunden waren, mit denen die Fahrer von Ducati in den Weltmeisterschaften antreten. Das Rennen gewann der amtierende Moto-GP-Weltmeister Francesco Bagnaia vor Andrea Iannone und Marc Marquez als Sieger überquerte. Das Renntempo war insgesamt eine ganze Sekunde besser als bei der vorherigen WDW-Ausgabe. Nach der Siegerherung wurde bei DJ-Musik die „La Notte dei Campioni“ mit tausenden Besuchern und einem abschließenden Feuerwerk gefeiert.



Die signierten Motorräder, Unikate in Rennkonfiguration, die sich durch die Lackierung der Fahrer und die mit dem Namen des Rennens und dem Logo des Fahrers gelaserte Gabelbrücke auszeichnen, wurden traditionsgemäß einer Auswahl begeisterter Kunden zum Kauf angeboten und waren innerhalb weniger Stunden online vergeben.



Zur Veranstaltung, die von 240 offiziellen Ducati-Clubs mitgetragen wurde, gehörte auch die Motorradparade am Freitagabend. Sie füllte die Rennstrecke in Misano vollständig aus und führte dann entlang der Küste bis nach Riccione, wo gefeiert wurde. Vorne weg fuhren Ducati-Chef Claudio Domenicali die Moto-GP- und Superbike-Fahrer sowie Bürgermeister Fabrizio Piccioni und die Geschäftsleitung von Ducati.



Ein Teil des Erlöses der World Ducati Week wurde einer gemeinnützigen Organisation gespendet, der sich für die Bekämpfung jeglicher Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt einsetzt.