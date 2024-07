Jeep Avenger 4xe auf Europa-Tour

Nach seiner Weltpremiere in Frankfurt geht es für den Jeep Avenger 4xe vor seiner Markteinführung im Rahmen einer Raodshow auf Europa-Tour. Der Antriebsstrang kombiniert einen 136 PS (100 kW) starken Verbrennungsmotor mit zwei 21-kW-Elektromotoren (29 PS) an beiden Achsen und einem Untersetzungsgetriebe hinten. Erste Station unter dem Motto „Adventure On The Road“ ist das Mash-Festival am nächsten Wochenende in München (2.–4.8.). Als Partner von Red Bull Deutschland wird der Avenger 4xe beim spektakulären Red Bull Pool Drop zu sehen sein. Es folgen Stopps bei Veranstaltungen in Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich. (aum)