Neuer Arto kommt nach Düsseldorf

Die Marke, die einst mit dem Reisemobil Clou Geschichte schrieb, bleibt auf der Höhe der Zeit: Niesmann + Bischoff stellt die fünfte Generation der integrierten Baureihe Arto vor. Zwei Versionen sind im Programm. Der Arto 78 ist 7,82 Meter lang und kostet 138.990 Euro. Der Arto 88 mit 9,06 Metern Länge rollt auf einer Tandemachse und steht für wenigstens 159.990 Euro beim Händler. Beide nutzen den Mercedes-Benz Sprinter mit einem Rahmen von Alko und sind 2,40 Meter breit. Das zulässige Gesamtgewicht des kleineren Arto liegt bei 4,5 Tonnen, der Dreiachser wiegt maximal 5,5 Tonnen. 150 PS (110 kW) leistet der Vierzylindermotor, als Option wird für 2850 Euro Aufpreis der stärkere Selbstzünder mit 170 PS (125 kW) eingebaut.

Beide Grundrisse sind mit Einzelbetten im Heck ausgestattet, statt der Dachstaukästen oben im Fahrerhaus lässt sich hier auch ein Hubbett montieren. Die Face-to-Face Sitzgruppe lässt sich mit wenigen Handgriffen zu zwei in Fahrrichtung angeordneten und mit Sicherheitsgurten ausgestatteten Sitzen umbauen. Im Bad sorgt eine Schiebewand für Komfort, die den Raum entweder zum Duschen herrichtet oder fürs Händewaschen und den Toilettengang. In der Küche kombiniert der Herd ein Induktionskochfeld und zwei Gasbrenner, die Ausstattung mit Backofen, Grill, Mikrowelle und Geschirrspüler ist auf Wunsch möglich. Seine Premiere feiert der neue Arto auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf Ende August. (aum)