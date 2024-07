Der Ruf der großen weiten Welt

Fünf Jahre ist es her, da brachte Yamaha wieder eine lang erwartete Ténéré. Die 700er mit dem hochgelobten CP2-Motor steht mittlerweile in einem halben Dutzend verschiedenen Varianten bei den Händlern. Eine davon ist die World Raid, die der Hersteller als echtes Adventure-Bike für Globetrotter verstanden wissen möchte. Doch auch auf heimischen Asphalt weiß die hochbeinige Eduro zu gefallen. Dem Ruf der großen weiten Welt muss also nicht unbedingt gefolgt werden. (aum)