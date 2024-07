Dacia spendiert den Strom für etwa 25.000 Kilometer

Wer sich bis zum 30. September 2024 mit einem Leasing- oder Finanzierungsvertrag zum Kauf des neuen Spring entscheidet, dem schreibt Dacia in etwa die Stromkosten für die ersten 25.000 Kilometer gut. In der vom Hersteller gewählten Berechnungsgrundlage ergibt sich ein Betrag von rund 1471 Euro, die als Leasingsonderzahlung ins das Angebot einfließen. Mit einem Preis ab 16.900 Euro plus Überführung gilt der Dacia Spring auch nach der Modellüberarbeitung weiterhin als preisgünstigstes Elektroauto in Deutschland. (aum)