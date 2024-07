Die Top Ten der Medien der Autoren-Union Mobilität

Auch an automobilen Felsen geht die Zeitenwende nicht vorbei. Ein Bespiel dafür liefert jetzt das Urgestein Bentley und sein Motor. Ursprünglich ein Zwölfzylinder mit V-förmig angeordneten Zylinderbänken, entschied sich anfangs der 2000er Jahre der neue Besitzer VW für einen W12 aus dem eigenen Regal, der zuletzt bei 740 PS nur noch halb so viel CO2 ausstieß. Jetzt kommt ein V8-Hbridantrieb mit 782 PS und einem maximalen Drehmoment von 1000 Newtonmetern. Wetten, dass der eine Zulassung für e-Fuels bekommt? Auch ein Urgestein hat ein Recht auf Leben in Frieden mit dem Klima, selbst wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.

590.282 Foto- und Video-Dateien lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unser rund 300.000 Leser und unsere Kollegen in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Lancia Epsilon HF, das Video der Woche den Mercedes-Benz E-Klasse im Euro-NCAP-Crashtest. (aum)