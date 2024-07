Motorsport-Arena und Basketballer werden Partner

Seit mehreren Jahren arbeitet die Motorsport-Arena in Oschersleben daran, verschiedene Sportarten miteinander zu verknüpfen und ein regionales Netzwerk zu schaffen. Jetzt wurde eine neue Partnerschaft mit den SBB Baskets Wolmirstedt geschlossen. Key Account Manager Patrick Sachs war beim vergangenen After Work Driving in der Arena mit dabei und durfte als Beifahrer in einem Rennwagen Platz nehmen. Für die Zukunft sind zahlreiche gemeinsame Projekte geplant. Die Motorsport-Arena wird bei Spielen der SBB Baskets präsent sein und plant eine besondere Aktion zur Weihnachtszeit beim traditionellen Spiel kurz vor den Festtagen. Zudem sind Fahrsicherheitstrainings für die Basketballer geplant.

Die Spieler werden bei der Nascar Whelen Euro Series am dritten September mit einem mobilen Korb vor Ort sein, an dem auch die Besucher ihr Talent beweisen können. Auf der Showbühne wird es zudem eine Vorstellung der neuen Saison und des Teams geben. Aktuell spielen die SBB Baskets in der zweiten Bundesliga Pro B Nord. Ihr Ziel ist es, bis 2030 in die erste Liga aufzusteigen. (aum)