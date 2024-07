Nissan bietet den Tonwstar Kombi jetzt auch in einer längeren Variante mit 42 Zentimetern mehr Radstand und sieben Sitzplätzen an. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 3750 Liter. Als Antrieb dient der 130 PS (96 kW) starke 1,3-Liter-Benziner, wahlweise mit Sechs-Gang-Schaltung oder Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Die L2-Version ist in drei Ausstattungsvarianten zu Preisen ab 31.790 Euro erhältlich. (aum)