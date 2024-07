Porsche macht knapp 3,1 Milliarden Euro Gewinn

Porsche hat im ersten Halbjahr 19,46 Milliarden Euro umgesetzt und einen Gewinn von 3,06 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind 4,8 Prozent und 20,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2023. Die Auslieferungen an Kunden sanken im ersten Halbjahr um 6,8 Prozent auf 155.945 Fahrzeuge. Die vergangenen Monate waren geprägt vom größten Modellwechsel in der Geschichte des Unternehmens. Fünf der sechs Baureihen wurden erneuert. Zudem belastete die wirtschaftliche Lage in China die Halbjahreszahlen. Auch kam es zu Lieferengpässen bei Lieferanten. Porsche verweist aber auf ein starkes zweites Quartal mit einer Konzernumsatzrendite von 17 Prozent „am oberen Ende der Erwartungen“. (aum)