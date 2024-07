Ein Plug-in-SUV für die Oldies

Am kommenden Wochenende (26. bis 28. Juli) startet in der Altstadt von Düsseldorf die traditionelle „Grand Fête Française“, die als größtes Frankreichfest Deutschlands nicht nur mit kulinarischen Köstlichkeiten, Live-Musik und klassischer Handwerkskunst aus dem Nachbarland unterhält. Am Samstag gehen außerdem rund 150 historische Fahrzeuge französischer Marken auf die „Tour de Düsseldorf“. Als einziger Nicht-Oldtimer führt ein DS 7 E-Tense mit der Startnummer 1 das Feld an.

Am Steuer des Plug-in-Hybriden sitzt Künstler Leon Löwentraut, der auf den etwa 120 Kilometern rund um die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen seine erste Rallye-Erfahrung sammelt. Auf dem Burgplatz stellt die Pariser Premiummarke außerdem die Modelle DS 7 und DS 4 aus. Bereits seit 2015 ist DS Automobiles offizieller Partner der außergewöhnlichen Oldtimer-Rallye. Mit am Start: zahlreiche DS, bekannt unter dem Namen „Déesse“ (Göttin), die als Namensgeberin und Inspiration der Marke DS Automobiles fungiert. (aum)