VW GTI-Treffen: Wolfsburg statt Wörthersee

Am kommenden Wochenende findet das GTI-Treffen erstmals in Wolfsburg statt, nachdem die österreichische Gemeinde Maria Wörth dem legendären Fanfest am Ursprungsort in Reifnitz am Wörthersee 2023 eine Absage erteilt hatte. Volkswagen-CEO Thomas Schäfer freut sich darüber, „dass wir das erste große GTI-Treffen in neuem Format genau im 50. Geburtstagsjahr des Golf in Wolfsburg ausrichten“. Rund um die Volkswagen-Arena soll es vom 26.-28. Juli unter dem Motto „Icons Coming Home“ neben Fahrzeugpräsentationen, Bühnenshows und Clubtreffen zahlreiche Aktionen für GTI- und Volkswagen-Fans und ihre Familien geben.

So werden mehr als 700 GTI- und R-Besitzerinnen und Besitzer ihre Fahrzeuge und die dazugehörige Geschichte präsentieren. Volkswagen-Designchef Andreas Mindt und die Motorsportler Benny Leuchter, Strietzel Stuck und Jochi Kleint sind vor Ort und erzählen ihre persönlichen GTI-Anekdoten. Hinzu kommen Showcars, eine Auswahl der spektakulärsten Modelle von Volkswagen Motorsport sowie Azubifahrzeuge, die VW Auszubildende modifiziert haben. Bei einem Autokorso über das Werksgelände sollen am Sonntagmittag rund 200 GTI- und R-Modelle ein Schauspiel für Augen und Ohren bieten.



Bei der Gestaltung des Eventprogramms wurde Wert darauf gelegt, die Wünsche der Fans zu berücksichtigen und Ideen aus der Community zu realisieren. Dazu gehört beispielsweise die Individualisierung von Sneakern: Ein Schuhdesigner aus der Community hat spezielle GTI-Designs für weiße Sneaker entwickelt, die Besucher auf seinem Stand erwerben können. Alternativ können sie auch eigene Sneaker mitbringen und vor Ort veredeln lassen. Auch eine exklusive und limitierte GTI-Sneaker-Sonderedition mit GTI-Logo und roten Schnürsenkeln gibt es.



Foodtrucks, die berühmte Volkswagen Currywurst, sowie DJ- und Livemusik gehören ebenfalls zum GTI-Fanfest. Am Samstagabend gibt der Singer-Songwriter Michael Schulte ein Livekonzert in der Autostadt. Darüber hinaus will Volkswagen Zubehör & Lifestyle zahlreiche Neuheiten wie die neue GTI-Kollektion und einen speziell folierten und mit Zubehör ausgestatteten GTI Clubsport präsentieren, der eigens für das Event konzipiert wurde.



Auf der gesamten Eventfläche werden auch zahlreiche Mitmach-Aktionen und Unterhaltung für Kinder angeboten. Neben einem Kids Trail zählen zählen dazu unter anderem das Bungee Trampolin, die Rennsimulation Sturmkind DR!FT, die Möglichkeit zur Stadiontour, der GTI FanCup, Wakeboarding auf dem Arenasee oder ein Fahrsimulator bei Volkswagen R.



Das Programm beginnt am Freitag ab 12 Uhr, an den anderen Tagen ab 11 Uhr. Der Tageseintritt kostet 19,76 Euro, erhältlich ist auch ein Drei-Tages-VIP-Ticket. Für den Freitag-Nachmittag wird es ein zusätzliches Sundowner-Ticket ab 15:00 Uhr für 8,50 Euro geben. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist kostenfrei. Parkmöglichkeiten stehen für GTI- und R-Modellbesitzer sowie Community-VIP-Ticketinhaber auf den VIP-Parkplätzen Nord (P1) und Süd (P2) zur Verfügung. Alle anderen Fahrzeuge können auf dem Parkplatz Nord (P3) und im Parkhaus Tor Ost abgestellt werden. Auf der Eventwebsite www.volkswagen.de/gtifanfest sind alle Infos zur Veranstaltung sowie zum Ticketkauf zu finden. (aum)