Porsche-Pilot Pascal Wehrlein ist neuer Formel-E-Weltmeister

Pascal Wehrlein vom werkseigenen Porsche Formel-E-Team ist neuer Formel-E-Weltmeister. Bei dem Finale in London konnte der Deutsche schon im ersten Rennen die WM-Führung vom lange Zeit im Wettbewerb vorn liegenden Jaguar-Piloten Mitch Evans erobern. Beim zweiten Lauf am Sonntag genügte dann ein zweiter Podestplatz für den Gesamtsieg. Umgekehrt konnten dafür die Briten dem TAG Heuer Porsche Formel-E-Team die Herstellertrophäe entreißen. Auch in der Teamwertung lag Jaguar TCS Racing am Ende vor der Werksmannschaft aus Weissach. DS Automobile belegte hier den dritten Platz.

Pascal Wehrlein, der seit 2020 für Porsche in der Formel-E-Weltmeisterschaft startet, ist der erste deutsche Single-Seater-Weltmeister, seit Nico Rosberg 2016 Formel-1-Champion wurde. Für das Porsche-Werksteam ist es der erste WM-Titel am Ende der fünften Saison in der Elektrorennserie. Mit sieben Siegen in einer Saison gelang ihnen außerdem ein neuer Rekord. Der Porsche 99X Electric holte die Hälfte aller Siege in diesem Jahr und damit mehr als auf jedes andere Fahrzeug im Feld. (aum)