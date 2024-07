Erstes RX-7-Treffen in Augsburg

Das MX-5-Treffen am Mazda-Museum in Augsburg hat mittlerweile Tradition. Passend zur diesjährigen Sonderausstellung „Rotation – eine Hommage an den Kreiskolbenmotor“ findet am 27. Juli dort ab 10 Uhr nun auch erstmals ein RX-7-Treffen statt. Im Teilnahmebeitrag von 39 Euro für RX-7 Fahrer sind ein zugewiesener Parkplatz, ein Präsentpaket und der Eintritt in das Museum. Hinzu kommt eine Führung durch die Ausstellung. Beifahrer zahlen neun Euro, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre nichts.

Die aktuelle Sonderschau in dem ehemaligen Straßenbahndepot mitten in der Innenstadt zeigt nahezu alle Mazda-Modelle mit Wankelmotor – von den Serienmodellen über Exoten bis hin zu Rennwagen. So wird als besonderes Ausstellungsstück am Wochenende ein Mazda RX-7 gezeigt, der im Jahr 1979 einen Klassensieg bei den 24 Stunden von Daytona erzielte.



Teilnehmer, die länger bleiben möchten, können am Folgetag ebenfalls ab 10 Uhr zum echt bayerischen Weißwurstfrühstück erneut zu einem ermäßigten Preis im Museum vorbeischauen. Für 8,90 Euro pro Person (Normalpreis 17,90 Euro) sind neben einem Paar Weißwürste, einer Brezen und einem Getränk auch der Museumseintritt und eine Führung durch die Ausstellung enthalten. Eine vorherige Online-Anmeldung für das Treffen am Samstag sowie für das Frühstück am Sonntag ist bis zum 21. Juli 2024 erwünscht. (aum)