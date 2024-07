Sommer, Sonne, Sylt und Defender

Die Muttermarke Land Rover lädt auch in diesem Sommer wieder zur „Defender Experience“ (10.–25.8.) auf Sylt ein, wo ab 20. August auch der „Defender GKA Kite-Surf“-Weltcup ausgetragen wird. Aktuelle Modelle von Defender stehen für Probefahrten bereit. Zu sehen ist auch das neue Spitzenmodell Octa. Sein 4,4‑Liter‑V8 leistet 635 PS (467 kW) und beschleunigt den Wagen in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die verschiedenen Programmpunkte der Defender Experience Sylt 2024 richten sich vor allem an Fans der Marke. So gibt einen Kite-Surf-Workshops am Sylter Ellenbogen mit Profi-Trainer Frank Debus, Wattwandern mit dem ortskundigen Nationalpark-Wattführer Jan Krüger oder einen Blick in den nächtlichen Sternenhimmel am Morsum-Kliff. Ausgangspunkt für die Aktivitäten und Testfahrten ist die „Defender Lounge“ direkt am Brandenburger Strand von Westerland. (aum)