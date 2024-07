Fiat 600 Hybrid mit mehr Leistung

Alternativ zum Einstiegsmodell mit 100 PS (74 kW) bietet Fiat den 600 Hybrid nun auch mit einer 136 PS (100 kW) starken Motorisierung an. Ein in das Doppelkupplungsgetriebe integrierter Elektromotor unterstützt den Benziner mit bis zu 21 kW (29 PS). Bei niedrigen Geschwindigkeiten kann er kurzfristig auch allein den Vortrieb übernehmen. Der Wagen erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und beschleunigt in 8,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Fiat nennt Normverbräuche von 4,8 bzw. 4,9 Litern auf 100 Kilometer. Zur Wahl stehen die Ausstattungsversionen Fiat 600 Hybrid und La Prima sowie das Sondermodell „125 Jahre Edition“. Die Preise beginnen bei 26.490 Euro. (aum)