Leasing-Wochen bei Mazda

Im Rahmen seiner Leasing-Wochen bietet Mazda bis Ende September sofort verfügbare Modelle zu besonderen Konditionen an. So gibt es beispielsweise den CX-30 für Privatkunden bei knapp 5100 Euro Sonderzahlung zu Monatsraten ab 189 Euro. Das neue Spitzenmodell der Marke, der CX-80, kann bei einer Sonderzahlung in Höhe von 7457 Euro ab 489 Euro im Monat geleast werden. In dem Angebot kostenfrei enthalten ist das Wartungspaket im Wert von 2028 Euro. Gewerbekunden bekommen den Mazda zu Netto-Monatsraten von 529 Euro. Vorausetzung bei allen Fahrzeugen ist die Zulassung bis zum Jahresende. (aum)