Im Saarland kostet Sprit am wenigsten

Wie schon vor einem Monat tanken Saarländer im Bundesvergleich weiterhin am günstigsten. Ein Liter Diesel kostet dort laut ADAC-Auswertung 1,615 Euro. Dicht dahinter liegt Rheinland-Pfalz mit 1,616 Euro. Für einen Liter Super E10 müssen Autofahrer an den saarländischen Tankstellen im Schnitt 1,733 Euro je Liter zahlen. Lediglich in Berlin ist Benzin mit im Mittel 1,722 Euro etwas billiger.

Die höchsten Kraftstoffpreise müssen momentan im Norden und Osten gezahlt werden. Bremen ist das teuerste Bundesland in Sachen Super E10. Für einen Liter werden dort im Schnitt 1,780 Euro fällig. Knapp dahinter finden sich mit Hamburg (1,777 Euro) und Schleswig-Holstein (1,775 Euro) zwei weitere norddeutsche Bundesländer. Für Diesel wird an den Tankstellen in Brandenburg mit 1,663 Euro je Liter der höchste Preis veranschlagt. Schleswig-Holstein liegt hier mit 1,658 Euro im Vergleich ebenfalls weit oben und auch Hamburg (1,650 Euro) reiht sich wieder bei den teuren Bundesländern ein.



Die Preisdifferenz zwischen dem teuersten und günstigsten Bundesland liegt bei Super E10 demnach bei 5,8 Cent und damit auf ähnlichem Niveau wie im vergangenen Monat (5,3 Cent). Bei Diesel beträgt sie 4,8 Cent. Damit verringert sich die Differenz im Vergleich zum Vormonat, als sie bei 6,2 Cent lag.



Der ADAC empfiehlt Autofahrern Sparmöglichkeiten beim Tanken konsequent zu nutzen. Dies stärke den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt und sei letztlich zum Vorteil aller Verbraucher. Dazu gehört, vergleichsweise preiswerte Tankstellen zu günstigen Tankzeitpunkten anzusteuern. In der Regel ist das beste Zeitfenster dafür zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr, dann sind die Preise im Tagesverlauf am niedrigsten. Morgens kurz nach 7 Uhr ist Kraftstoff dagegen an fast jeder Tankstelle um mehrere Cent teurer. (aum)