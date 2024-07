VW baut einen ID extra für China

Im Rahmen seiner Strategie „In China, für China“ hat Volkswagen heute den ID Unyx vorgestellt, der sich stärker an den dortigen Kundenwünschen orientiert. Das Infotainmentsystem des elektrischen SUV-Coupés bietet einen personalisierbaren 3-D-Avatar, mit dem Gespräche geführt werden können. Die Reichweite des Fahrzeugs beträgt mehr als 600 Kilometer. VW will ID Unyx als Submarke in China mit exklusiven Stores etablieren und damit vor allem junge Menschen in den Metropolen des Landes ansprechen. In den kommenden drei Jahren sollen vier weitere Modelle folgen.

Die Grundversion des ID Unyx wird von einem 210 kW (286 PS) starken Motor an der Hinterachse angetrieben. Die Batterie hat eine Nettokapazität von 77 kWh. Darüber hinaus wird es eine Allradversion mit zwei E-Maschinen, sowie einer Leistung von 250 kW (340 PS) geben. Beim Design orientiert sich Volkswagen ebenfalls am chinesischen Geschmack. (aum)