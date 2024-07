Spritpreise geben nach

Nach einer aktuellen ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 deutschen Tankstellen können Autofahrer aktuell günstiger tanken als noch in der Vorwoche. Der Preis für Super E10 im bundesweiten Mittel liegt aktuell bei 1,776 Euro und damit 0,8 Cent unter dem Preis der Vorwoche. Bei Diesel fällt der Rückgang mit 1,6 Cent sogar doppelt so hoch aus. Damit kostet ein Liter Diesel derzeit im Schnitt 1,656 Euro. Die geringeren Preise an den Zapfsäulen sind vor allem dem rückläufigen Ölpreis geschuldet.

Die aus Sicht der Verbraucher erfreuliche Entwicklung setzte sich in den vergangenen Tagen fort. Positiv für die Tankenden entwickelte sich zudem der Euro-Dollar-Wechselkurs. Beide tragen dazu bei, dass Kraftstoffe an den Zapfsäulen rechnerisch günstiger werden. Insgesamt bleibt die Einschätzung des ADAC damit bestehen: Der Preis für Super E10 befindet sich derzeit auf einem angemessenen Niveau, wohingegen das Preissenkungspotenzial bei Diesel nach wie vor deutlich ist. (aum)