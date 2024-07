Wichtig für Auto-Reisende: In 20 Ländern Europas gibt es Super E10

Super E10 wird in Deutschland und Europa immer beliebter. Mittlerweile kann der Kraftstoff mit bis zu zehn Prozent klimafreundlicher Bioethanol-Beimischung in 20 Ländern Europas getankt werden. Reisende finden Super E10 an Tankstellen in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Schweden, Slowakei, Tschechien, Ungarn und in Österreich. Der Ottokraftstoff mit einem reduzierten CO2-Ausstoß ist europaweit genormt.

In Deutschland steigt der Anteil von Super E10 am Benzinverbrauch an, stellen der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) und der „en2x“- Wirtschaftsverband Fuels und Energie fest. Super E10 sorgt im Vergleich zu herkömmlichem Benzin für einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer en2x: „Hierzulande werden durch die Beimischung von Bioethanol jährlich mehr als drei Millionen Tonnen CO2 eingespart.“ Das Klimaschutzpotenzial – so Küchen – werde damit bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Seit der Einführung von Super E10 im Jahr 2011 seien viele Millionen neuere Benziner dazugekommen, deren Motoren Super E10 problemlos vertragen. „Das sollten Autofahrer nutzen“, meint Küchen (aum)