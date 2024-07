Nismo kehrt mit Ariya Nismo nach Europa zurück

Mit dem Ariya Nismo bringt Nissans Motorsportabteilung (NISMO) das erste vollelektrische Modell nach Europa. Im allradgetriebenen Coupé-Crossover arbeitet unverändert die 290 kW (394 PS) starke E-Maschine und 87-kWh-Batterie. Die Nismo-Variante trägt allerdings sportliche Exterieur-Akzente und eine verbesserte Aerodynamik soll den Abtrieb bei höheren Geschwindigkeiten reduzieren.

Darüber hinaus bringt das Tuning eine sportlicher abgestimmte Stabilitätskontrolle, griffigere Reifen, modifizierte Bremsbeläge und ein neu abgestimmtes e-4ORCE Allradsystem, das mit einer besseren Leistungs- und Drehmomentverteilung Handling und Kurvenlage wie aus dem Motorsport ermöglichen soll.



Im neu gestalteten Innenraum sorgt ein schwarzes Interieur mit roten Akzenten für den sportlichen Touch. Außerdem kommen spezielle Nismo-Sitze zum Einsatz. Beim Saisonfinale der Formel-E-Weltmeisterschaft in London am kommenden Wochenende erlebt der neue Nissan Ariya Nismo seinen ersten Auftritt in Europa. (aum)