Nissan Townstar Karaok-e lädt zum Singen ein

Auch Nissan setzt sich für eine vielfältige Gesellschaft, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion ein und unterstreicht dies mit seiner Präsenz beim Christopher Street Day (19.–21.7.) in Köln, wo das Unternehmen im nahen Wesseling seinen Deutschland-Sitz hat. Mit dem Nissan Townstar Karaok-e lädt die Marke die Besucher zum Singen und Feiern ein. Ebenfalls bunt gibt sich der Nissan Juke, der gleich daneben in fröhlichem Gelb präsentiert wird.

Basis für den Karaok-e ist der Townstar EV Kombi. Wo sonst die Rücksitzbänke sind, befindet sich eine Karaoke-Lounge mit viel Platz. Das Fahrzeug ist mit einem 32-Zoll-Bildschirm, über den die Songtexte verschiedenster Musikgenres laufen, und einem leistungsstarken Soundsystem ausgestattet. Die Beleuchtung ist mit dem Takt der Musik synchronisiert. Von außen macht das mobile Karaoke-Studio mit einer Flipflop-Lackierung auf sich aufmerksam, die die je nach Blickwinkel violett, blau oder grün erscheint. Mit geeigneten Apps können die Sängerinnen und Sänger ihre Auftritte mit Intros, Outros, Designs und Wasserzeichen personalisieren und über eine Go-Pro-Kamera aufzeichnen und über Social-Media-Kanäle teilen.



Der Nissan Townstar Karaok-e steht während des CSD-Straßenfestes in der Chill-Out-Area nahe des Kölner Heumarkts in der Pipinstraße und ist am Freitag von 16 bis 23 Uhr und am Samstag von 12 bis 23 Uhr geöffnet sowie am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. (aum)