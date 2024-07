Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Es stimmt: Wir kommen nicht mehr ohne Beifahrer vom Fleck. Mein Auto duzt mich jeden Morgen: „Guten Morgen, Peter“. Das und das ewige Piepen wird nicht das Ende sein. In der nächsten Generation wird die KI jeden am Steuer mit Namen begrüßen. Auch bei Gästen am Steuer übernimmt der Beifahrer die Kontrolle und sorgt dafür, dass alle Vorschriften nach Punkt und Komma eingehalten werden. Wer trotzdem über die Stränge schlagen will, den wird sein Auto automatisch anzeigen – mit Beweisfoto und nach einer grüdlichen Ermahnung auf dem Seitenstreifen. Bei groben Verstößen verschließt er den Wagen, bis die Polizei kommt. Schöne neue Welt oder noch ein guter Grund, beizeiten aufs Fahrrad umzusteigen.

Von den 483.452 Texten waren dies die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal:



1. Der nervende Beifahrer ist jetzt serienmäßig

2. Cupra startet Modelloffensive mit Tavascan und Born VZ

3. BMW R 1300 GS ab November auch als „Adventure“

4. Fahrbericht Fiat 600 Hybrid: Elektrifiziert statt elektrisch

5. Cupra Tavascan – denn den Mutigen gehört die Welt

6. Alpine A290: Französischer Heißsporn unter Strom

7. Länger und stärker: Der VW ID Buzz legt nach

8. Edles Blech in Bayern

9. VW rollt das R aus

10. Wie aus Nissan Interstar und Primastar Campingmobile werden



478.551 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere rund 300.000 Leser und an die Medien als Downloads aus. Rund 200 Internet- und Printmedien bedienten sich im Juni an unserem Angebot. Das Foto der Woche zeigt den GWM Ora 07 GT, das Video der Woche den Bentley Continental Drift. (aum)