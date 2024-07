Der Skoda Octavia RS kann geordert werden

Bei Skoda kann ab sofort der neue Octavia RS (Rallye Sport) bestellt werden. Das Spitzenmodell der Bestseller-Baureihe leistet jetzt mit 265 PS (195 kW) 20 PS mehr als der Vorgänger und ist 250 km/h schnell. Der 2,0-Liter-Fronttriebler verfügt über ein elektromechanisches Differenzial und ist anderthalb Zentimeter tiefergelegt. Die Kraft wird über ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit neuem Wählhebel übertragen. Serienmäßig ausgestattet ist der RS innen mit Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen und Dekorleisten in Dark-Carbon sowie mit roten Ziernähten. Mit an Bord sind das Digital Cockpit Plus, ein 13 Zoll großes Infotainmentdisplay inklusive Navigation und fünf USB-Anschlüsse sowie Chat-GPT und die Fahrhilfe Travel Assist.

Die Limousine wird zu Preisen ab 46.990 Euro angeboten, der Kombi ist 800 Euro teurer. (aum)