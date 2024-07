Britische Golferin holt sich den Porsche Macan Electric

Mit einem perfekten Schlag am Par 3 der 16. Bahn im Evian Resort Golf Club sorgte Jodi Ewart Shadoff gleich zum Auftakt für einen Höhepunkt der 30. Ausgabe der The Amundi Evian Championship. Mit ihrem Ass sicherte sich die 36-Jährige im französischen Évian-les-Bains den von Porsche ausgelobten Hole-in-One-Preis: einen Macan Turbo Electric in Eisgraumetallic. „Es ist unglaublich. Porsche war immer mein Traumauto“, freute sich die britische Profigolferin.

Der Sportwagenhersteller unterstützt ab diesem Jahr das Turnier als Automobil- und Mobilitätspartner und ist damit erstmals im Profigolf der Frauen aktiv. Für Ewart Shadoff war der Hole-in-One-Schlag am 16. Loch der 16. ihrer Karriere. (aum)