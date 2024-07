Nummer 100 geht an den Führenden der rumänischen Meisterschaft

Skoda hat den 100. Fabia RS Rally2 verkauft. Das Jubiläumsexemplar des Kunden-Wettbewerbsmodells wurde im Rahmen einer kleinen Feier in der Motorsport-Zentrale am Stammsitz in Mladá Boleslav an Andrei Gîrtofan übergeben. Der 28-jährige Rumäne führt derzeit die nationale Rallye-Meisterschaft seines Heimatlandes an.

In der zweiten Hälfte der laufenden Saison wird Skoda für den Fabia RS Rally ein alternatives Getriebe anbieten, mit dem der Wagen sich noch besser auf schnelle Veranstaltungen wie beispielsweise die Rallye Finnland abstimmen lässt. Zudem wurden jüngst das Ansprechverhalten des Bremssystems und die Haltbarkeit der Bremsbelüftungskanäle verbessert.



Der Skoda Fabia Rally2 gewann ein Jahr nach seiner Homologation mit dem Finnen Esapekka Lappi in der Saison 2016 den WRC2-Fahrertitel. Der Schwede Pontus Tidemand und Jan Kopecký aus Tschechien holten den Titel in den beiden Folgejahren. 2019 gewann der spätere Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä (Finnland) mit dem Rally Evo den WRC2-Pro-Titel, während der Franzose Pierre-Louis Loubet den WRC2 Drivers Cup dominierte. Andreas Mikkelsen aus Norwegen gewann im Evo dann 2021 sowohl die Rallye-Europameisterschaft als auch die WRC2-Kategorie der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). 2022 wurde der Finne Emil Lindholm mit dem Skoda WRC2-Champion.



Der RS Rally2 gab seinen WM-Einstand im vergangenen Jahr bei der Rallye Monte Carlo 2023. Als Fahrer für das vom Werk unterstützte Team Toksport WRT gewann Andreas Mikkelsen gleich im ersten Jahr erneut den Fahrertitel in der WRC2. Und auch in der laufenden Saison feierten Kundenteams mit dem Rallyeauto aus Tschechien bereits viele WRC2-Siege.



Seit der Homologation 2015 haben die verschiedenen Versionen des Skoda Fabia in Rally2-Spezifikation 28 regionale und 125 nationale Meisterschaften gewonnen. Im Lauf der vergangenen neun Jahre kommen sie auf rund 22.000 Rallye-Starts. Dabei sprangen 2563 Siege und 6400 Podestplazierungen heraus. Seit 2015 hat Skoda fast 600 Fabia in Rally2-Ausführung in weltweit 42 Länder geliefert. (aum)