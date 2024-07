Mahle bekommt weiteren Preis für Charge Big 6

Mahle ist vom Automobilclub KS mit dem Energie- und Umweltpreis 2024 ausgezeichnet worden. Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Mobilitätssysteme“ für seine Ladelösung Charge Big 6, die im vergangen Jahr bereits den Umwelttechnikpreis des Landes Baden-Württemberg erhalten hat.

Charge Big 6 ist speziell für das Laden von Elektroautos in Mehrfamilienhäusern, Werkstätten und für kleinere Flotten ausgelegt. Das System kann einfach an bestehende Haus-Stromanschlüsse angeschlossen werden und bis zu sechs E-Autos gleichzeitig laden. Die Jury würdigt in ihrer Begründung „das Engagement von Mahle im Bereich der Transformation der Mobilitätsbranche“ und konkret die technisch leistungsfähige und dennoch einfache Produktlösung von Charge Big 6 (Unternehmensschreibweise: chargeBIG6).



Mahle spendet das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu gleichen Teilen an die Stiftung Technisches Hilfswerk (THW) und das gemeinnützige Inklusionsunternehmen Laufer Mühle, das nachhaltiges Wirtschaften, ressourcenschonenden Umgang sowie den Grundsatz der Gleichbehandlung und das Prinzip des lebenslangen Lernens in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. (aum)