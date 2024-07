Wie aus Nissan Interstar und Primastar Campingmobile werden

Auf dem Caravan Salon 2024 (30.08.-08.09.) in Düsseldorf erlebt der neue Nissan Interstar seine Deutschlandpremiere als Camping-Mobil. Ausgestattet mit flexiblen Modulen des Umbaupartners „PlugVan“ lässt sich der große Transporter wahlweise mit einer Wohneinheit oder einem Werkstattmodul ausstatten. Außerdem zeigt der japanische Hersteller auf dem 180 Quadratmeter großen Messestand in Halle 16 mit dem Primastar – Seaside by Dethleffs und dem Primastar Flexvan zwei weitere Varianten seiner vielen Umbaulösungen im Camping- und Caravanbereich.

Der Umbau des Primastar zum Campervan wurde in Zusammenarbeit mit den Reisemobilspezialisten Dethleffs entwickelt und zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, eine flexible Sitz- und Schlafplatzaufteilung sowie fünf Jahre Garantie aus. Mit an Bord sind eine Küchenzeile, bis zu sechs Einzelsitzplätze sowie vier Schlafplätze – zwei davon befinden sich unter dem großen Aufstelldach mit Dachschale aus hagel- und steinschlagsicherem, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und Gasdruckdämpfern.



Ein weiteres Fahrzeug auf dem Nissan Pressestand ist der Nissan Primastar – Flexvan, der gleichermaßen als Business- oder Familien- und Freizeit-Shuttle mit zwei, vier, fünf-, sechs, sieben oder acht Sitzplätzen genutzt werden kann. Optional kann das Fahrzeug außerdem mit Aufstelldach und Sitz-Liegebank ausgestattet werden. (aum)