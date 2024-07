Opel Combo Electric ab sofort bestellbar

Opel hat den Konfigurator für den neuen Opel Combo Electric geöffnet. Der Hochdach-Pkw-Stromer mit dem neuen „Vizor“-Markengesicht kostet ab 38.600 Euro, bietet dafür unter anderem serienmäßig adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer und ein Multimediasystem mit 10 Zoll großem Farb-Touchscreen inklusive kabelloses Smartphone-Verbinden sowie auf Wunsch bis zu 18 Assistenzsysteme.

Die Reichweite gibt Opel dank Weiterentwicklung des vollelektrischen Antriebsstrangs und Wärmepumpe mit 345 Kilometer nach WLTP-Norm an – rund 60 Kilometer mehr als zuvor. Die Höchstgeschwindigkeit des 100 kW (136 PS) starken Elektromotors ist auf 135 km/h limitiert. An einer Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich die Batterie mit maximal 100 kW in rund 30 Minuten auf 80 Prozent wieder aufladen.



Auch der Combo Electric wird in zwei Fahrzeuglängen angeboten: Auf 4,41 Meter finden bis zu 5 Personen, in der Variante mit 4,76 Meter Länge (Combo XL) optional in drei Reihen bis zu 7 Insassen Platz. Auf Wunsch lässt sich der Hochdach-Stromer mit drei Einzelsitzen in der zweiten Reihe flexibel gestalten. Als Combo XL gibt es je nach Sitzkonfiguration bis maximal 4000 Liter Ladevolumen (bei eingeklapptem Beifahrersitz und Beladung bis unters Dach). Features wie das separat aufklappbare Fenster in der Heckklappe erleichtern dabei den Zugriff zum Laderaum. Hinzu kommen insgesamt 27 Verstaumöglichkeiten im Passagierabteil sowie das optional erhältliche Panoramadach mit mittig verlaufender Dachgalerie, die weitere 186 Liter für Dinge des täglichen Bedarfs bieten. (aum)